Пенсионеры из Екатеринбурга продали квартиру и отправили мошенникам 11,5 миллионов рублей

Руководители нескольких отделов полиции лично уговаривали их не доверять незнакомцам и не отдавать свои сбережения. Пенсионеров даже заставили сменить сим-карты, но те сами вновь вышли на связь с аферистами и отправили им деньги. После этого звонки прекратились, и пенсионерка позвонила в ЦБ РФ, чтобы узнать, когда вернут деньги. Там ей пояснили, что весь период времени она общалась с мошенниками.