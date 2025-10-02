Пенсионеры из Екатеринбурга продали квартиру и отправили мошенникам 11,5 миллионов рублей

По словам пенсионерки, все началось еще в июле, когда ей позвонил бывший директор завода, где она отработала 40 лет. Женщина была уверена, что узнала его голос, к тому же на аватарке стояла его фотография.
«Директор» сообщил, что на заводе действует группа вредителей — «промпартия», которые похищают деньги и отправляют на Украину. После этого позвонил «сотрудник ФСБ». Последующие дни пенсионеры провели в статусе участников «оперативных действий» по поимке вредителей. Они постоянно находились на связи с аферистами и даже просили разрешения сходить в магазин за продуктами.
Одновременно лжесиловики организовали операцию по «спасению» сбережений супругов. Потерпевших убедили, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка».
Пострадавшие обратились в полицию и рассказали, что мошенники обрабатывали их два месяца, представляясь сотрудниками ФСБ и ЦБ РФ. При этом настоящие силовики несколько раз неоднократно забирали этих пенсионеров из отделений банков при попытке снять крупные суммы денег — банковские работники сами вызывали полицию.
Руководители нескольких отделов полиции лично уговаривали их не доверять незнакомцам и не отдавать свои сбережения. Пенсионеров даже заставили сменить сим-карты, но те сами вновь вышли на связь с аферистами и отправили им деньги. После этого звонки прекратились, и пенсионерка позвонила в ЦБ РФ, чтобы узнать, когда вернут деньги. Там ей пояснили, что весь период времени она общалась с мошенниками.
Общая сумма ущерба составила 11,5 млн рублей: 5, 4 млн — стоимость квартиры, а остальное — личные накопления. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».