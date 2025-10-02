Ричмонд
В Омской области два человека пострадали в ДТП с иномаркой

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Источник: УМВД России по Омской области

Утром 1 октября в полицию Крутинского района Омской области поступило сообщение об аварии на трассе Тюмень — Омск.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов установили, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с дороги в кювет на 377-м километре трассы. После этого автомобиль столкнулся с водопропускной трубой.

В результате происшествия пострадали двое человек — водитель и его 36-летняя пассажирка. Оба были доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.