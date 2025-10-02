Ричмонд
На трассе М-4 в Ростовской области выгорел грузовик

Полыхающий грузовик потушили на трассе вблизи поселка Красный Колос.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, прямо на проезжей части, выгорел грузовой автомобиль. Эту информацию 2 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел около 7:45 утра вблизи поселка Красный Колос Аксайского района. Машина вспыхнула во время движения.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали шесть человек, использовалось две единицы техники. Предварительно, водитель не пострадал. По крайней мере, информация об этом в пресс-службу экстренного ведомства не поступала.

