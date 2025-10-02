В Ангарске двум пострадавшим при хлопке газа выплатят 150 тысяч рублей

Администрация оперативно организовала поддержку жителям четвертого подъезда дома № 14 в 12А микрорайоне после происшествия. Как сообщили в пресс-службе Ангарского городского округа, уже на следующий день был создан специальный информационный канал для координации помощи каждому пострадавшему.
— В день событий пострадавшим предоставили номера в гостинице, обеспечили питанием. Кто смог, временно разместился у родственников. На сегодня уже 11 собственников переехали в муниципальное маневренное жилье. Семьям помогли и с переездом. Кроме того, жителям, которые получили травмы, оказали медицинскую помощь, приобрели необходимые медикаменты, — сказала начальник Управления по социальной политике администрации Ангарского округа Анна Брянская.
Особое внимание уделено детям — налажено взаимодействие со школами для обеспечения непрерывности образовательного процесса. Из резервного фонда администрации выделены средства для единовременных выплат. 34 человека получат по 15 000 рублей в связи с нарушением условий жизнедеятельности, 6 гражданам окажут помощь на приобретение товаров первой необходимости, и 2 человека получат по 150 000 рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости.