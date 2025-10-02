В Ангарске двум пострадавшим при хлопке газа выплатят 150 тысяч рублей

— В день событий пострадавшим предоставили номера в гостинице, обеспечили питанием. Кто смог, временно разместился у родственников. На сегодня уже 11 собственников переехали в муниципальное маневренное жилье. Семьям помогли и с переездом. Кроме того, жителям, которые получили травмы, оказали медицинскую помощь, приобрели необходимые медикаменты, — сказала начальник Управления по социальной политике администрации Ангарского округа Анна Брянская.