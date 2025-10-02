Магнитогорца задержали за финансирование псевдорелигиозной организации

По данным следствия, мужчина был активным участником псевдорелигиозного международного общественного движения, деятельность которого признана нежелательной на территории России. В сентябре прошлого года в одном из мессенджеров он разместил материалы, пропагандирующие идеологию организации. Кроме того, в марте 2024 года он перевел деньги на счета движения, чтобы его участники смогли приобретать и распространять печатные материалы.