Магнитогорца задержали за финансирование псевдорелигиозной организации

В Магнитогорске (Челябинская область) задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. Об этом рассказали в региональном управлении СК.

По данным следствия, мужчина был активным участником псевдорелигиозного международного общественного движения, деятельность которого признана нежелательной на территории России. В сентябре прошлого года в одном из мессенджеров он разместил материалы, пропагандирующие идеологию организации. Кроме того, в марте 2024 года он перевел деньги на счета движения, чтобы его участники смогли приобретать и распространять печатные материалы.

Преступления выявили сотрудники МВД и ФСБ. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. На него завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.