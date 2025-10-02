Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при пожаре в Витебске

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Источник: МЧС

Сегодня в 4.44 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Терешковой. Когда пожарные прибыли на место вызова, открытого горения не наблюдалось. До прибытия спасателей сын хозяина квартиры ликвидировал возгорание постельного белья и покинул помещение самостоятельно. Собственника квартиры, мужчину 1962 года рождения, работники МЧС обнаружили в коридоре в бессознательном состоянии. Его вынесли из помещения и передали медикам, которые после проведения реанимационных действий констатировали смерть мужчины.

Эвакуация жильцов не проводилась, так как в подъезд дым не вышел. Огнем в квартире повреждены кровать и постельное белье.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.