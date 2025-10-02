Мужчина погиб при пожаре в Витебске

Сегодня в 4.44 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Терешковой. Когда пожарные прибыли на место вызова, открытого горения не наблюдалось. До прибытия спасателей сын хозяина квартиры ликвидировал возгорание постельного белья и покинул помещение самостоятельно. Собственника квартиры, мужчину 1962 года рождения, работники МЧС обнаружили в коридоре в бессознательном состоянии. Его вынесли из помещения и передали медикам, которые после проведения реанимационных действий констатировали смерть мужчины.