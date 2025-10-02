Омичка отправляла рубли на Украину

Жительница Омска предоставляла деньги, предназначенные для обеспечения деятельности религиозной организации, расположенной на территории Украины. Об этом в четверг, 2 октября 2025 года, сообщил Октябрьский районный суд Омска.
«В Октябрьский районный суд г. Омска, для рассмотрения по существу, поступило уголовное дело в отношении жительницы г. Омска, которая органами предварительного расследования обвиняется в том, что в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года осуществила сбор денежных средств, предназначенных для финансирования деятельности религиозной организации, расположенной на территории Украины, и ее фонда, в отношении которых принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации их деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — передает пресс-служба суда.
Заявляется, что за указанный период омичка, посягая на основы конституционного строя и безопасности Российской Федерации, предоставила указанным выше организации и фонду 53 780 рублей путем их перечисления со своего расчетного счета через интернет.