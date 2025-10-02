Бастрыкину доложат о ДТП, в котором сбили маму и ребенком

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП, в котором на пешеходном переходе студент сбил женщину с ребенком, сообщают в ведомстве.
По данному факту органами МВД возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В связи с этим СУ СК России по Башкирии обратилось в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов в свое производство для дальнейшего расследования.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Валерию Архангельскому доложить о решении надзорного органа и представить сведения об установленных обстоятельствах трагедии.
Напомним, местная жительница переходила дорогу вместе с дочерью, когда на них наехал автомобиль. Женщина скончалась от полученных травм, а малолетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение и находится в реанимации.