В Ташкенте мужчину, который на улице показывал женщинам свой половой орган, арестовали всего на пять суток

Vaib.uz (Узбекистан. 2 октября). В столице зафиксирован очередной случай уличного домогательства, однако наказание за него вновь оказалось минимальным. Как стало известно редакции, мужчина, который на улице демонстрировал свой половой орган двум женщинам, получил всего пять суток ареста (соответствующее решение суда имеется в распоряжении редакции).

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошёл днём 29 сентября, около 16:20, в одном из дворов многоэтажного дома в Сергелийском районе Ташкента. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения подошёл к двум женщинам у подъезда. Как он позже пояснил в суде, «они ему понравились».

После этого мужчина публично продемонстрировал им свои половые органы и начал совершать непристойные действия.

Одна из пострадавших немедленно обратилась в органы внутренних дел, после чего хулиган был задержан и привлечён к ответственности.

На судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся и заявил, что не помнит подробностей инцидента из-за алкогольного опьянения, а также пообещал, что впредь подобных поступков не совершит. Он попросил суд назначить ему более мягкое наказание.

Сначала его действия были квалифицированы следствием по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство), однако суд пришёл к выводу, что содеянное не подпадает под состав этой статьи. В результате действия мужчины были переквалифицированы на часть 1 статьи 41−1 (сексуальное домогательство).

Итог — пять суток административного ареста.