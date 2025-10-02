Приморец осуждён за гибель родственника на пожаре

Напоминаем, сейчас в Приморском крае стоит аномально тёплая погода. 3 и 4 октября на большей территории региона класс пожарной опасности повысится до четвёртого (высокого), а сейчас высокая пожарная опасность уже возникла в Кавалеровском, Пограничном, Октябрьском, Ольгинском, Тернейском, Хорольском и Черниговском округах, а также в Уссурийском городском округе. Жителям и гостям региона следует воздержаться от разведения открытого огня на природе.