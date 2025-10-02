Приморец осуждён за гибель родственника на пожаре

Мужчина проживал в частном доме с печным отоплением. По правилам пожарной безопасности золу и шлак, которые остаются после растопки, нужно хранить в специально отведённом для таких отходов месте и заливать водой. Вместо этого жилец просто рассыпал золу на территории двора.
Однажды непогашенную печную золу ветром сдуло на сухую траву, растительность вспыхнула, начался пожар. Загорелись надворные постройки, пламя подобралось к жилому дому со стороны входной двери. Мужчина решил эвакуировать семью через окно. Он выбил окно в комнате своего пожилого тестя, помог выбраться жене, а тесть успел надышаться дымом и погиб от острого отравления угарным газом.
Закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» гласит, что лицо, уполномоченное распоряжаться имуществом, несёт ответственность за пожарную безопасность, связанную с этим имуществом (статья 38), и всякий человек обязан соблюдать требования пожарной безопасности (статья 34). Но мужчина требованиями пренебрёг, что привело к гибели человека. Его осудили за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Напоминаем, сейчас в Приморском крае стоит аномально тёплая погода. 3 и 4 октября на большей территории региона класс пожарной опасности повысится до четвёртого (высокого), а сейчас высокая пожарная опасность уже возникла в Кавалеровском, Пограничном, Октябрьском, Ольгинском, Тернейском, Хорольском и Черниговском округах, а также в Уссурийском городском округе. Жителям и гостям региона следует воздержаться от разведения открытого огня на природе.