В МВД по Татарстану отмечают резкий рост числа преступлений, связанных с курьерами мошенников

«95% курьеров прекрасно понимают, что совершают противоправный поступок. Деньги для таких людей не пахнут. Логика у них простая: “Не я, так другой это сделает”. Они наивно полагают, что их не поймают», — рассказал оперуполномоченный по особым важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления угрозыска МВД РТ Радис Юсупов.