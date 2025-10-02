В МВД по Татарстану отмечают резкий рост числа преступлений, связанных с курьерами мошенников

В МВД по Татарстану отмечают резкий рост числа преступлений, связанных с курьерами, работающими на мошенников. Большинство «исполнителей» — молодые люди до 25 лет, которых аферисты активно вербуют через мессенджеры и Telegram-каналы, пишет ИА «Татар-информ».
В большинстве случаев курьеры осознают свое соучастие в преступлении.
«95% курьеров прекрасно понимают, что совершают противоправный поступок. Деньги для таких людей не пахнут. Логика у них простая: “Не я, так другой это сделает”. Они наивно полагают, что их не поймают», — рассказал оперуполномоченный по особым важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления угрозыска МВД РТ Радис Юсупов.
По его словам, мошенники ищут молодежь под предлогом подработки. Чаще всего им предлагают «помощь клиентам» или «финансовую логистику». Зарплата обещается выше средней — за каждое «задание» курьер получает процент от украденных средств. Если раньше злоумышленники искали людей с личным автомобилем, то теперь предлагают оплату такси.
Люди сознательно идут работать дропперами, не боясь уголовной ответственности.
Есть случаи, когда люди сами ищут преступные вакансии в даркнете и на закрытых форумах. Их задача — предоставлять свои банковские карты или забирать наличные у жертв и обналичивать их.
«Людей, которые будут предоставлять свои карты, тех, кто будет работать курьерами, активно ищут участники преступных группировок. Для них они источник дохода», — отметил Юсупов.
Сами кол-центры, откуда поступают мошеннические звонки, чаще всего находятся за границей. Там преступники получают поддержку местного криминалитета и сотрудничают с российскими группами, отвечающими за обнал и логистику.
Жертвы сами становятся курьерами.
В отдельных случаях обманутые граждане сами становятся соучастниками — их принуждают забирать деньги у других жертв. Один из последних таких случаев произошел в конце августа.
«30 августа мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Она сообщила, что его счета используются для перевода денег в недружественные страны и против него возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать ответственности, он должен был снять все деньги — 800 тыс. рублей — и передать “налоговому сотруднику” в Москве», — рассказал Юсупов.
После передачи средств мужчине позвонили снова: «Деньги были фальшивыми и мечеными», — заявил голос в трубке. Ему предложили «загладить вину» и помочь в качестве курьера. В Зеленодольске он получил 160 тыс. рублей от пенсионерки, которую также ввели в заблуждение. Передать деньги он не успел — его задержали.
Пакет с книгами, тапочками и деньгами.
Еще один случай произошел в Лениногорске 16 сентября. Жительнице позвонили с информацией о несанкционированных кредитах, якобы оформленных на её имя.
«Так как наличных у нее не было, женщина сняла 400 тысяч рублей, собрала пакет с вещами, среди которых были книги, подушка, полотенце и деньги, и передала его таксисту», — сообщил Юсупов.
Позже выяснилось, что курьером оказался 16-летний гражданин Таджикистана. В настоящий момент полиция устанавливает всех потерпевших.
Работа в мессенджере, криптообменники и арест.
Еще один эпизод — история 39-летнего жителя Казани. Он разместил резюме на сайте объявлений и получил предложение: забирать документы и деньги для «фирмы». Вскоре понял, что участвует в преступной схеме — передавал деньги через криптообменник, представлялся чужими именами, получал инструкции в мессенджерах. Несмотря на осознание происходящего, продолжил работу из-за нужды в деньгах. Его задержали.
Аналогичная судьба постигла 20-летнего Максима Яковчука. Он устроился курьером через мессенджер, передавал деньги, полученные от пенсионеров, на счета аферистов. Один из обманутых — пенсионер из Казани, лишившийся более миллиона рублей.
Суд приговорил Яковчука к трем годам обязательных работ с удержанием 10% зарплаты. Он также должен возместить ущерб пенсионеру.
Курьеров иногда сдают их же «работодатели».
«Был случай, когда мошенники “слили” своих же курьеров полиции — сообщили, где и у кого они забирали деньги. Это произошло после того, как курьеры возмутились отсутствием выплат. Также известен случай, когда курьер решил оставить украденные 300 тысяч себе. Его тоже сдали», — рассказал Юсупов.
Главный совет от полиции — прекратить разговор.
Все эти истории показывают: ключ к защите — осведомленность. «Тот, кто знает схемы мошенников, прекратит разговор в первые секунды», — уверен Юсупов.
Сотрудники МВД призывают всех быть бдительными. Видео с «кураторами», в которых они цинично заявляют: «Ваши подростки будут нам помогать, а потом попадать за решетку», — лишь подтверждают, что речь идет не только о преступлениях, но и о подрыве общественного доверия.
Главный совет: как только понимаете, что вам звонят мошенники — немедленно завершайте разговор.