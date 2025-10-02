Курьеры мошенников, в их числе 2 иностранца, задержаны в Минске

Как сообщила старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Татьяна Ковалева, сотрудники уголовного розыска столицы задержали двух жителей соседней страны 18 и 22 лет — курьеров телефонных аферистов.
Они приехали в белорусскую столицу по приглашению приятеля, который предложил им подзаработать — помочь пожилым минчанам «сохранить их деньги». За «услугу» было обещано вознаграждение.
Фигуранты согласились и выполнили первый заказ. Они забрали у обманутого 66-летнего пенсионера пакет более чем с 21 тысячей долларов США.
По данным МВД, пожилой мужчина сам был жертвой мошенников. Он собирал деньги у других пожилых людей, будучи уверенным, что передает наличные для аннулирования оформленных на них банковских кредитов.
Всю сумму иностранцы-курьеры передали своему приятелю. А тот уехал за границу и перестал выходить на связь, не заплатив посредникам ничего.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.