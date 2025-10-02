Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми женщина сломала ногу на разрушенной лестнице сетевой аптеки

Ей не хотели выплачивать компенсацию без суда.

Жительница Перми сломала ногу, спускаясь с разрушенной лестницы сетевой аптеки, сообщает краевое ГУФССП.

Как рассказывает управление, инцидент произошёл с пермячкой, когда она выходила из аптеки. Лестница учреждения оказалась повреждена и женщина оступилась. Упав на землю пострадавшая повредила ногу и не могла самостоятельно подняться, пока за ней не приехали родственники.

Пермячку доставили в больницу, где у неё обнаружили перелом голени и провели операцию — для фиксации пришлось установить в кость титановую пластину. Два месяца женщина была на больничном и передвигалась лишь с костылями. Оставшись со шрамами и постоянной болью, пострадавшая дважды обратилась за компенсацией в аптечную сеть.

Добровольно аптека не возместила ущерб и жительница Перми обратилась в суд. Инстанция установила, что компания должна была обеспечить надлежащее состояние имущества. Юрлицо обязали выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей и штраф за отказ решить вопрос добровольно. Кроме того, женщине было решено возместить утраченный заработок и расходы на реабилитацию.

Судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам сообщили аптеке о наложенном взыскании. После этого вся сумма поступила на счёт ведомства, а позже и к пострадавшей пермячке.