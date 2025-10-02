В Перми женщина сломала ногу на разрушенной лестнице сетевой аптеки

Жительница Перми сломала ногу, спускаясь с разрушенной лестницы сетевой аптеки, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает управление, инцидент произошёл с пермячкой, когда она выходила из аптеки. Лестница учреждения оказалась повреждена и женщина оступилась. Упав на землю пострадавшая повредила ногу и не могла самостоятельно подняться, пока за ней не приехали родственники.
Пермячку доставили в больницу, где у неё обнаружили перелом голени и провели операцию — для фиксации пришлось установить в кость титановую пластину. Два месяца женщина была на больничном и передвигалась лишь с костылями. Оставшись со шрамами и постоянной болью, пострадавшая дважды обратилась за компенсацией в аптечную сеть.
Добровольно аптека не возместила ущерб и жительница Перми обратилась в суд. Инстанция установила, что компания должна была обеспечить надлежащее состояние имущества. Юрлицо обязали выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей и штраф за отказ решить вопрос добровольно. Кроме того, женщине было решено возместить утраченный заработок и расходы на реабилитацию.
Судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам сообщили аптеке о наложенном взыскании. После этого вся сумма поступила на счёт ведомства, а позже и к пострадавшей пермячке.