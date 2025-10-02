В Ростовской области снова разгорелся пожар в районе мусорного полигона

— Кагальницкий полигон ТБО работает в штатном режиме. Задымлений нет. Дым доносится со стороны полигона в Зерноградском районе. Коллегами из Зерноградского района предпринимаются все необходимые меры для решения вопроса, — сообщил Владимир Бартеньев.