В Ростовской области снова разгорелся пожар в районе мусорного полигона

Возгорание в районе мусорного полигона тушат в Зерноградском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Зерноградском районе Ростовской области разгорелся пожар в районе мусорного полигона. Об этом в своем телеграм-канале 2 октября рассказал глава администрации Кагальницкого района Владимир Бартеньев.

— Кагальницкий полигон ТБО работает в штатном режиме. Задымлений нет. Дым доносится со стороны полигона в Зерноградском районе. Коллегами из Зерноградского района предпринимаются все необходимые меры для решения вопроса, — сообщил Владимир Бартеньев.

Напомним, 26 сентября возгорание вблизи недействующего полигона ТКО произошло в Каменске-Шахтинском, там огнем было охвачено 200 кв. метров.