В Калининградской области фиктивно регистрировали иностранцев

По данным полиции, женщина зарегистрировала приезжего в своей квартире на улице Пригородной. Однако при проверке выяснилось, что фактически жилец там не проживает: в квартире не обнаружили следов его пребывания, а соседи сообщили, что никогда не видели нового постояльца.
Дознаватель возбудил уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Сейчас проверяется возможная причастность женщины к другим аналогичным случаям.
В МВД напоминают: фиктивная регистрация иностранных граждан — это серьёзное преступление, которое может повлечь не только уголовное наказание для организаторов, но и дополнительные проверки для тех, кто пользуется такими схемами.