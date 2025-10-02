Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция заявила о рейдах в ночных клубах Минска

Милиция Минска объявила о рейдах по ночным клубам.

Источник: Комсомольская правда

В Минске проводятся рейды по ночным клубам, сообщили в ГУДВ Мингорисполкома.

Так, правоохранители рассказали про антинаркотические рейды, которые проводятся в минских клубах и иных местах массового отдыха молодежи.

В ГУВД сказали, что во время рейдов увеселительных заведений задержали двоих минчан.

— У 33-летнего работника интернет-ресурса и 28-летнего кладовщика изъяты разовые дозы психотропов. Оба минчанина употребляют наркотики, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще правоохранители во время рейдов выявили другие нарушения в ночных клубах, связанные с нарушением административного и уголовного законодательства.

В ГУВД подчеркнули, что рейды будут продолжены.

Еще в Минске пожарные тушили квартиру, пожар в которой начался сразу в трех местах: «Работало восемь машин МЧС».

Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.