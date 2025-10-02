Милиция заявила о рейдах в ночных клубах Минска

В Минске проводятся рейды по ночным клубам, сообщили в ГУДВ Мингорисполкома.
Так, правоохранители рассказали про антинаркотические рейды, которые проводятся в минских клубах и иных местах массового отдыха молодежи.
В ГУВД сказали, что во время рейдов увеселительных заведений задержали двоих минчан.
— У 33-летнего работника интернет-ресурса и 28-летнего кладовщика изъяты разовые дозы психотропов. Оба минчанина употребляют наркотики, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще правоохранители во время рейдов выявили другие нарушения в ночных клубах, связанные с нарушением административного и уголовного законодательства.
В ГУВД подчеркнули, что рейды будут продолжены.
Еще в Минске пожарные тушили квартиру, пожар в которой начался сразу в трех местах: «Работало восемь машин МЧС».
Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.