В Челябинской области пресекли финансирование запрещенной организации

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из других силовых ведомств выявили и пресекли финансирование запрещенной международной организации, которое осуществлял местный житель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники управления совместно с оперативниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области установили местного жителя, который является крайним сторонником проукраинского международного общественного движения. Задокументировано, что гражданин осуществил перевод денежных средств для поддержки противоправной деятельности этого запрещенного движения», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что, кроме того, мужчина, осознавая общественную опасность своих действий, разместил в публичном канале мессенджера Telegram пропагандистские материалы финансируемой им организации.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по региону в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ).