В Челябинской области пресекли финансирование запрещенной организации

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из других силовых ведомств выявили и пресекли финансирование запрещенной международной организации, которое осуществлял местный житель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.