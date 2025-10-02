Ричмонд
В Новосибирске вынесли приговор серийному поджигателю иномарок

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор 32-летнему местному жителю, обвиняемому в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как было установлено в суде, в сентябре 2024 года подсудимый проходил по улице и заметил припаркованный возле жилого дома автомобиль Mercedes-Benz 300d.

«Беспричинно, из хулиганских побуждений, подсудимый облил указанный автомобиль заранее приготовленной горючей жидкостью, произвел поджог автомобиля», — сообщает прокуратура Новосибирской области.

В результате иномарка была полностью уничтожена огнем. Ее владельцу был причинен ущерб в размере 360 тысяч рублей.

В этот же день поджигатель аналогичным способом уничтожил и другой автомобиль — Suzuki Grand Vitara. Его стоимость превысила 220 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в содеянном и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение поджогов автомобилей.