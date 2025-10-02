Житель Приангарья получил четыре года колонии за избиение сожительницы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд установил, что 3 февраля 2024 года в доме на одной из улиц села Голуметь Черемховского района после совместного застолья на почве ревности между подсудимым и его сожительницей произошла ссора. Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и телу. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки.