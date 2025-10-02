Житель Приангарья получил четыре года колонии за избиение сожительницы

Черемховский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд установил, что 3 февраля 2024 года в доме на одной из улиц села Голуметь Черемховского района после совместного застолья на почве ревности между подсудимым и его сожительницей произошла ссора. Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и телу. В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки.
Родственники пострадавшей сообщили о произошедшем в полицию и вызвали скорую медицинскую помощь. Житель Черемховского района был задержан и по ходатайству следователя отдела полиции помещен под стражу.
Вину в совершении преступления мужчина признал частично.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
