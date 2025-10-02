Ричмонд
В Тольятти в ДТП пострадала 78-летняя женщина

1 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Источник: МВД Самарской области

В Комсомольском районе г. Тольятти в 11:00 44-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, в районе дома № 35 на ул. Шлюзовой, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 79-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Водителю отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение, а его и его пассажир — 78-летняя женщина госпитализирована.