В Челябинске вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном свыше 20 лет назад

В Челябинске вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном свыше 20 лет назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в июне 2004 года в Ленинском районе. Из материалов дела следует, что ночью на улице пара молодых людей встретила ранее незнакомых парня и девушку. Между мужчинами произошел словесный конфликт.

«Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения вблизи одного из домов по улице Пограничная, в ходе уличного конфликта с проходившим мимо молодым человеком, используя малозначительный повод, нанес не менее 12 ударов руками и ногами и восьми ударов острым предметом в область головы и туловища 22-летнего мужчины, после чего скрылся», — рассказали в региональном следственном управлении.

После совершения преступления обвиняемый в сентябре 2004 года осужден за аналогичное преступление к длительному сроку лишения свободы. Установить его причастность к описанным событиям удалось не так давно.

В итоге Ленинский районный суд признал уже 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). «С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, в пользу матери погибшего взыскано 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Преступление было раскрыто оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.