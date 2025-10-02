В Челябинске вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном свыше 20 лет назад

«Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения вблизи одного из домов по улице Пограничная, в ходе уличного конфликта с проходившим мимо молодым человеком, используя малозначительный повод, нанес не менее 12 ударов руками и ногами и восьми ударов острым предметом в область головы и туловища 22-летнего мужчины, после чего скрылся», — рассказали в региональном следственном управлении.