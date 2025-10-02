В Омске пропал студент колледжа

Поисковый отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил в соцсети «Вконтакте» в четверг, 2 октября 2025 года, о пропаже 18-летнего Ильяса М. По данным волонтеров, парень вышел из колледжа в Нефтяниках вечером 30 сентября 2025 года и пропал.