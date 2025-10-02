Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пропал студент колледжа

Его ищут с 30 сентября 2025 года.

Поисковый отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил в соцсети «Вконтакте» в четверг, 2 октября 2025 года, о пропаже 18-летнего Ильяса М. По данным волонтеров, парень вышел из колледжа в Нефтяниках вечером 30 сентября 2025 года и пропал.

Приметы Ильяса: рост 170−175 см, карие глаза, темные волосы, худощавое телосложение. Есть особая примета — родинка под левым ухом.

Сообщается, в день пропажи студент был одет в темный спортивный костюм.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, сообщите в полицию.