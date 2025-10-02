Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Районные власти в Ростовской области получили иск на 9,5 млн рублей

Иск из-за ущерба почве рассмотрят в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 9,5 млн рублей к администрации одного из районов региона. Об этом говорится в электронной картотеке дел.

Истцом выступает Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (управление Росприроднадзора). Ведомство требует взыскать указанную сумму за «вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды». Дополнительные детали в документации не указали.

Известно только, что обращение в суд зарегистрировали 15 сентября, а 22 сентября было опубликовано определение о принятии иска. Предварительное заседание по финансовому спору назначили на 16 октября 2025 года.

Истец должен представить дополнительные доказательства своей позиции, ответчик — письменный отзыв на исковое заявление и собственный расчет, при несогласии с размером исковых требований.