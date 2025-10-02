Районные власти в Ростовской области получили иск на 9,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 9,5 млн рублей к администрации одного из районов региона. Об этом говорится в электронной картотеке дел.
Истцом выступает Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (управление Росприроднадзора). Ведомство требует взыскать указанную сумму за «вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды». Дополнительные детали в документации не указали.
Известно только, что обращение в суд зарегистрировали 15 сентября, а 22 сентября было опубликовано определение о принятии иска. Предварительное заседание по финансовому спору назначили на 16 октября 2025 года.
Истец должен представить дополнительные доказательства своей позиции, ответчик — письменный отзыв на исковое заявление и собственный расчет, при несогласии с размером исковых требований.