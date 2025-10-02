В Самарской области вынесли приговор по делу о смерти жительницы в дверях вагона

По версии следствия и суда, в октябре прошлого года машинист поезда и его помощник нарушили правила технической эксплуатации железных дорог РФ. На станции Обшаровка во время высадки пассажиров электропоезда 26-летняя местная жительница оказалась зажата автоматическими дверями хвостового вагона. При движении электропоезда наступила ее смерть.
Суд назначил наказание помощнику машиниста в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Машинисту назначено один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.