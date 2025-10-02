Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области вынесли приговор по делу о смерти жительницы в дверях вагона

В Самарской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении помощника машиниста и машиниста электропоезда. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в октябре прошлого года машинист поезда и его помощник нарушили правила технической эксплуатации железных дорог РФ. На станции Обшаровка во время высадки пассажиров электропоезда 26-летняя местная жительница оказалась зажата автоматическими дверями хвостового вагона. При движении электропоезда наступила ее смерть.

Суд назначил наказание помощнику машиниста в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Машинисту назначено один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.