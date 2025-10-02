В Омске водительница «Мазды» въехала в автобус № 109 и сама же пострадала

В Омске на улице Красный Путь, по предварительной информации в 12:22 2 октября, в районе остановки «Городок Водников» водительница «Мазды» допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автобусом маршрута № 109. Об инциденте сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что автобус ехал в сторону центра. В результате аварии за медпомощью обратилась сама водительница «Мазды».
«На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося, а также сумма ущерба, причиненного муниципальному транспорту, будут установлены в ходе проведения проверки», — подытожили в дептрансе.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
