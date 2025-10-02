Пинский подросток создал компьютерную программу и может сесть за это на три года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«На Брестчине выявлен несовершеннолетний “хакер”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудниками по противодействию киберпреступности был установлен 17-летний житель Пинского района, разработавший и распространивший в интернете вредоносное программное обеспечение.
Удалось установить, что программа была предназначена для незаконного сбора реквизитов банковских карт, а также персональных данных граждан. В МВД заметили, что она автоматически сохраняла введенную пользователем информацию, которую затем мошенники продавали в теневом сегменте интернета.
Следователи завели уголовное дело за разработку, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.
