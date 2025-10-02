На Кубани ребенок провалился в глубокую яму — нашли только утром

Об инциденте полиции стало известно от сотрудников больницы, куда утром в четверг поступил ребенок.
«Сегодня в 10.00 в ОМВД России по Апшеронскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы города Апшеронска, о том, что к ним поступил 11-летний ребенок. Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шел с тренировки и упал в неогороженную яму, где провел всю ночь», — рассказали правоохранители.
Также в больницу приехала его мать и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Ранее в Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец во дворе своего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего спасли.