На Кубани ребенок провалился в глубокую яму — нашли только утром

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 11-летний мальчик провалился в глубокую яму, не смог выбраться и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Источник: РИА "Новости"

Об инциденте полиции стало известно от сотрудников больницы, куда утром в четверг поступил ребенок.

«Сегодня в 10.00 в ОМВД России по Апшеронскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы города Апшеронска, о том, что к ним поступил 11-летний ребенок. Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шел с тренировки и упал в неогороженную яму, где провел всю ночь», — рассказали правоохранители.

Также в больницу приехала его мать и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Ранее в Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец во дворе своего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего спасли.