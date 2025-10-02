На Кубани ребенок провалился в глубокую яму — нашли только утром

«Сегодня в 10.00 в ОМВД России по Апшеронскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы города Апшеронска, о том, что к ним поступил 11-летний ребенок. Предварительно установлено, что мальчик 1 октября шел с тренировки и упал в неогороженную яму, где провел всю ночь», — рассказали правоохранители.