В Узбекистане осудили мужчину за хранение более 240 тысяч презервативов

При проверке выяснилось, что у изъятых товаров отсутствовала информация о дате производства и сроке годности — либо эти сроки уже истекли. Продукция не проходила гигиеническую экспертизу и не имела никаких сертификатов соответствия.
На суде мужчина пояснил, что он якобы хотел наладить оптовую продажу презервативов и открыть собственную аптеку. По его словам, он закупил презервативы New Dior в аптеках Андижанской, Наманганской и Ферганской областей заранее, ожидая роста цен. Однако, столкнувшись с бюрократическими сложностями и необходимостью оформления множества документов для получения лицензии, от идеи открытия аптеки он отказался. В результате 51 коробка с презервативами так и осталась пылиться у него дома без каких-либо сопроводительных бумаг.
Однако, скорее всего, на самом деле эти презервативы были завезены в страну контрабандой, как это часто происходит с медикаментами и медицинскими изделиями, а мужчина просто не успел их сбыть аптекам для дальнейшей перепродажи.
В итоге мужчина был признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 186−3 Уголовного кодекса — «Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения».
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года. Также он постановил уничтожить всю партию изъятых презервативов.