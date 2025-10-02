В Узбекистане осудили мужчину за хранение более 240 тысяч презервативов

На суде мужчина пояснил, что он якобы хотел наладить оптовую продажу презервативов и открыть собственную аптеку. По его словам, он закупил презервативы New Dior в аптеках Андижанской, Наманганской и Ферганской областей заранее, ожидая роста цен. Однако, столкнувшись с бюрократическими сложностями и необходимостью оформления множества документов для получения лицензии, от идеи открытия аптеки он отказался. В результате 51 коробка с презервативами так и осталась пылиться у него дома без каких-либо сопроводительных бумаг.