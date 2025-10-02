Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане осудили мужчину за хранение более 240 тысяч презервативов

Vaib.uz (Узбекистан. 2 октября). Суд в Джалакудукском районе Андижанской области рассмотрел необычное уголовное дело (приговор есть в распоряжении редакции): правоохранители задержали местного жителя, который без каких-либо полномочий и официальных документов на занятие фармацевтической деятельностью хранил у себя дома огромную партию презервативов New Dior. Всего у него было изъято свыше 240 тысяч единиц продукции на сумму более 460 миллионов сумов.

Источник: Vaib.Uz

При проверке выяснилось, что у изъятых товаров отсутствовала информация о дате производства и сроке годности — либо эти сроки уже истекли. Продукция не проходила гигиеническую экспертизу и не имела никаких сертификатов соответствия.

На суде мужчина пояснил, что он якобы хотел наладить оптовую продажу презервативов и открыть собственную аптеку. По его словам, он закупил презервативы New Dior в аптеках Андижанской, Наманганской и Ферганской областей заранее, ожидая роста цен. Однако, столкнувшись с бюрократическими сложностями и необходимостью оформления множества документов для получения лицензии, от идеи открытия аптеки он отказался. В результате 51 коробка с презервативами так и осталась пылиться у него дома без каких-либо сопроводительных бумаг.

Однако, скорее всего, на самом деле эти презервативы были завезены в страну контрабандой, как это часто происходит с медикаментами и медицинскими изделиями, а мужчина просто не успел их сбыть аптекам для дальнейшей перепродажи.

В итоге мужчина был признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 186−3 Уголовного кодекса — «Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения».

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года. Также он постановил уничтожить всю партию изъятых презервативов.