Казахстанец подрался с полицейским и лишился свободы

«Однако подсудимый оказал неповиновение, в ходе драки нанес ему несколько ударов по лицу и порвал форменное обмундирование. Позднее, уже перед зданием Жезкентского поселкового отдела полиции, он продолжил противоправные действия и вновь ударил сотрудника полиции, причинив легкий вред его здоровью», — установил суд.