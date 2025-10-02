Казахстанец подрался с полицейским и лишился свободы

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти рассмотрел Бородулихинский районный суд области Абай.
Выяснилось, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в квартире своей матери в поселке Жезкент. На вызов прибыл сотрудник полиции, законно потребовавший у мужчины проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Однако подсудимый оказал неповиновение, в ходе драки нанес ему несколько ударов по лицу и порвал форменное обмундирование. Позднее, уже перед зданием Жезкентского поселкового отдела полиции, он продолжил противоправные действия и вновь ударил сотрудника полиции, причинив легкий вред его здоровью», — установил суд.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Его вина подтверждалась показаниями полицейского, заключениями судебно-медицинских экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и видеозаписями с камер наблюдения.
Суд квалифицировал действия мужчины по части 3 статьи 380 УК как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность.
«Вместе с тем, учитывая рецидив правонарушений, отрицательную характеристику по месту жительства и повышенную общественную опасность содеянного, суд признал необходимым назначить наказание в виде лишения свободы», — подчеркнули в суде.
Приговором суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.