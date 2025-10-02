Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березовском районе легковушка наехала на велосипедистку

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе легковушка наехала на велосипедистку, женщина госпитализирована, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

Происшествие произошло 1 октября около 20.00 на автодороге Р-136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. 66-летний житель Березы на автомобиле Lada вблизи дома № 14 по ул. Совхозной в д. Ольшево наехал на 52-летнюю жительницу Березовского района, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении.

В результате ДТП женщина госпитализирована. Проводится проверка. Установлено, что велосипед не был оборудован задним фонарем, излучающим красный свет.

«При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде, средстве персональной мобильности или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель средства персональной мобильности должны быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке)», — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что в связи с сезонным уменьшением светового дня водителям необходимо быть предельно внимательными и предвидеть возможное появление на дороге уязвимых участников дорожного движения.