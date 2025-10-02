В Березовском районе легковушка наехала на велосипедистку

«При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде, средстве персональной мобильности или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель средства персональной мобильности должны быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке)», — отметили в ведомстве.