В Березовском районе легковушка наехала на велосипедистку

Происшествие произошло 1 октября около 20.00 на автодороге Р-136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. 66-летний житель Березы на автомобиле Lada вблизи дома № 14 по ул. Совхозной в д. Ольшево наехал на 52-летнюю жительницу Березовского района, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении.
В результате ДТП женщина госпитализирована. Проводится проверка. Установлено, что велосипед не был оборудован задним фонарем, излучающим красный свет.
«При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде, средстве персональной мобильности или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель средства персональной мобильности должны быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке)», — отметили в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает, что в связи с сезонным уменьшением светового дня водителям необходимо быть предельно внимательными и предвидеть возможное появление на дороге уязвимых участников дорожного движения.