В Березниках рабочий погиб из-за обрушения породы на химпредприятии

Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В городе Березники Пермского края произошел смертельный несчастный случай на производстве — погиб сотрудник калийного комбината. Об этом сообщает Госинспекция труда в Пермском крае.

Трагедия случилась 30 сентября на предприятии ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». По информации, поступившей в Государственную инспекцию труда, во время работы произошло обрушение горных пород. Под завалом оказался машинист горных выемочных машин пятого разряда. Мужчину удалось извлечь, однако позже он скончался в больнице от полученных травм.

По факту происшествия создана специальная комиссия при участии Ростехнадзора и представителей Государственной инспекции труда в Пермском крае. Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить причины трагедии и возможные нарушения техники безопасности.

Как сообщил заместитель руководителя краевой инспекции труда по охране труда Павел Бахтагареев, также будет проведена внеплановая проверка предприятия. В случае выявления нарушений трудового законодательства к работодателю применят меры административного воздействия.