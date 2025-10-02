В Березниках рабочий погиб из-за обрушения породы на химпредприятии

Трагедия случилась 30 сентября на предприятии ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». По информации, поступившей в Государственную инспекцию труда, во время работы произошло обрушение горных пород. Под завалом оказался машинист горных выемочных машин пятого разряда. Мужчину удалось извлечь, однако позже он скончался в больнице от полученных травм.