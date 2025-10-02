Bloomberg узнал о госпитализации министра с напряженной встречи с Мерцем

Спустя почти пять месяцев своего пребывания у власти Мерц «с трудом добивается коалиционного консенсуса по важнейшим вопросам», сказано в статье. В попытке урегулировать ситуацию Мерц собрал свой кабинет министров на двухдневное выездное собрание на вилле «Борзиг» на окраине Берлина. Однако чиновники так и не смогли договориться по ключевым вопросам политики. В итоге Мерц остался без «списка конкретных требований», которые он обещал представить на саммите в Копенгагене.