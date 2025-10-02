Ричмонд
Bloomberg узнал о госпитализации министра с напряженной встречи с Мерцем

Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер был госпитализирован в разгар дебатов на заседании коалиции с канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишет Bloomberg, царила «такая напряженная атмосфера», что чиновник потерял сознание.

Источник: Reuters

«Инцидент списали на духоту, но этот момент стал красноречивым символом связанного с канцлером положения», — отмечает агентство.

Спустя почти пять месяцев своего пребывания у власти Мерц «с трудом добивается коалиционного консенсуса по важнейшим вопросам», сказано в статье. В попытке урегулировать ситуацию Мерц собрал свой кабинет министров на двухдневное выездное собрание на вилле «Борзиг» на окраине Берлина. Однако чиновники так и не смогли договориться по ключевым вопросам политики. В итоге Мерц остался без «списка конкретных требований», которые он обещал представить на саммите в Копенгагене.

Ранее Bloomberg отмечал, что в борьбе за власть Фридрих Мерц конфликтует даже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, он считает, будто чиновница «захватила» власть в Европейской комиссии, отдавая право Брюсселю в решении кризисов в регионе. При этом сам Мерц хочет, чтобы часть полномочий вернулась Берлину.

Мерц стал канцлером Германии в мае 2025 года. Однако уже в июле опросы показывали, что только 32% немцев довольны работой нового главы правительства. Он обещал вернуть ФРГ ключевую роль в Европе и восстановить национальную экономику.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше