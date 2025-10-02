Стала известна дата прощания с погибшим главой Ленинского района Грибом

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, мужчина вместе со знакомыми по лицензии охотился на диких животных около села Шагалка. При преследовании косуль он выстрелил из карабина, при этом не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате пуля попала в Александра Гриба, который скончался на месте.