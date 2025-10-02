Стала известна дата прощания с погибшим главой Ленинского района Грибом

В Новосибирске стала известна дата прощания с погибшим главой Ленинского района Александром Грибом. Чиновник погиб от пулевого ранения во время охоты. Известно, что церемония назначена на 4 октября. Об этом АиФ-Новосибирск сообщила сотрудник администрации.
По словам одной из сотрудниц администрации Ленинского района, церемония прощания с Александром Грибом пройдет в субботу, 4 октября, с 11:00 до 13:00 в Большом зале мемориальной службы ИМИ на улице Кропоткина, 112.
Отмечается, что от здания администрации Ленинского района будет осуществляться подвоз местных жителей, которые захотят проститься с погибшим главой.
Похоронят Александра Гриба на Заельцовском кладбище.
Напомним, что вечером 1 октября стало известно о гибели главы Ленинского района Александра Гриба. Он скончался от пулевого ранения во время охоты в Доволенском районе.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, мужчина вместе со знакомыми по лицензии охотился на диких животных около села Шагалка. При преследовании косуль он выстрелил из карабина, при этом не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате пуля попала в Александра Гриба, который скончался на месте.