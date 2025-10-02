Бывшую жену экс-вице-губернатора Ирину Чемезову оставили под домашним арестом

Напомним, что Верх-Исетский районный суд отправил руководителя свердловского отделения «Союза женщин России» Ирину Чемезову под домашний арест. Решение было принято еще 18 сентября по делу о мошенничестве. Речь может идти о нецелевом использовании гранта свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Под домашним арестом Чемезова пробует до 1 ноября текущего года включительно.