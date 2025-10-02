В Омске экс-глава Госинспекции труда получил взятку теплицей

Как сообщили в прокуратуре Кировского округа Омска, взятка была передана за то, чтобы организация избежала административной ответственности. Вместо этого протокол был составлен только на конкретное должностное лицо, что, как предполагается, позволило снизить финансовую нагрузку на компанию.