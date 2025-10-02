В Омске экс-глава Госинспекции труда получил взятку теплицей

Бывшего начальника отдела омской Госинспекции труда обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в мае 2025 года он через посредника получил от представителя предприятия «Сибирские приборы и системы» теплицу стоимостью почти 38 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Кировского округа Омска, взятка была передана за то, чтобы организация избежала административной ответственности. Вместо этого протокол был составлен только на конкретное должностное лицо, что, как предполагается, позволило снизить финансовую нагрузку на компанию.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.
Согласно закону, за получение взятки через посредника должностному лицу грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры.