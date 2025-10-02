Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за треснувшей многоэтажки

В маневренный фонд переселили 18 человек, среди них один несовершеннолетний.
Также приняли меры по ограничению доступа посторонних в этот подъезд. В ближайшее время специализированная организация проведет полное обследование технического состояния здания.
Для органов управления и сил городского звена ввели режим повышенной готовности. Режим будет действовать с сегодняшнего дня до тех пор, пока здание не приведут в безопасное состояние.
«Администрации Октябрьского района дано поручение создать оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой и проведением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации», — написал Александр Скрябин в своем телеграм-канале.