На пожаре в Ленобласти погибли мать и трое детей

Пожар в городе Любань Ленинградской области унес жизни матери и троих малолетних детей. Их тела были найдены пожарными в сгоревшем доме. Обстоятельства инцидента устанавливаются дознавателями МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На пожаре в городе Любань Ленинградской области погибли мать и трое ее малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, на тушении пожара, охватившего одноэтажный дом площадью 80 квадратных метров, работали 16 специалистов и 5 единиц пожарной техники. Тела матери и детей двух, семи и десяти лет были обнаружены огнеборцами во время ликвидации последствий возгорания и проливки конструкций.

Для установления обстоятельств произошедшего дознавателями МЧС проводится проверка.