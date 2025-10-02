На пожаре в Ленобласти погибли мать и трое детей

По данным ведомства, на тушении пожара, охватившего одноэтажный дом площадью 80 квадратных метров, работали 16 специалистов и 5 единиц пожарной техники. Тела матери и детей двух, семи и десяти лет были обнаружены огнеборцами во время ликвидации последствий возгорания и проливки конструкций.