Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать с тремя детьми погибла в пожаре в Любани

От дома в 80 квадратных метров практически ничего не осталось.

Источник: МЧС РФ

Мать и трое детей погибли в пожаре в частном доме в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

Возгорание произошло в одноэтажном доме площадью 80 кв.м. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты МЧС России. В тушении огня были задействованы 16 специалистов и 5 единиц техники. Несмотря на оперативные действия спасателей, при проливке помещения были обнаружены тела четырех человек.

На месте работают психологи МЧС, оказывающие помощь родственникам погибших и очевидцам происшествия.

— Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Дознаватели МЧС России устанавливают точную причину возгорания. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.