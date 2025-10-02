Мать с тремя детьми погибла в пожаре в Любани

Мать и трое детей погибли в пожаре в частном доме в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.
Возгорание произошло в одноэтажном доме площадью 80 кв.м. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты МЧС России. В тушении огня были задействованы 16 специалистов и 5 единиц техники. Несмотря на оперативные действия спасателей, при проливке помещения были обнаружены тела четырех человек.
На месте работают психологи МЧС, оказывающие помощь родственникам погибших и очевидцам происшествия.
— Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Дознаватели МЧС России устанавливают точную причину возгорания. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.