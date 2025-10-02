Ричмонд
Два года колонии дали директору воронежской УК за убитую деревом девушку

В Воронеже вынесли приговор директору УК, по вине которой упавшее дерево убило прохожую.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже суд вынес приговор бывшему директору УК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть девушки.

Напомним, трагедия произошла на улице Орджоникидзе, 10/12 в июне 2024 года. Ураганный ветер сломал ветку дерева, которая упала на проходившую по тротуару 19-летнюю девушку. Пешеход получила тяжелую травму головы и позже умерла в больнице. Следствие пришло к выводу, что деревья не были обрезаны.

Следователи воронежского СУ СК собрали необходимые доказательства вины директора УК, позволившие суду вынести приговор — 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной в пользу потерпевших взыскали три миллиона рублей в качестве компенсация морального вреда.