Два года колонии дали директору воронежской УК за убитую деревом девушку

Напомним, трагедия произошла на улице Орджоникидзе, 10/12 в июне 2024 года. Ураганный ветер сломал ветку дерева, которая упала на проходившую по тротуару 19-летнюю девушку. Пешеход получила тяжелую травму головы и позже умерла в больнице. Следствие пришло к выводу, что деревья не были обрезаны.