Два года колонии дали директору воронежской УК за убитую деревом девушку

В Воронеже суд вынес приговор бывшему директору УК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть девушки.
Напомним, трагедия произошла на улице Орджоникидзе, 10/12 в июне 2024 года. Ураганный ветер сломал ветку дерева, которая упала на проходившую по тротуару 19-летнюю девушку. Пешеход получила тяжелую травму головы и позже умерла в больнице. Следствие пришло к выводу, что деревья не были обрезаны.
Следователи воронежского СУ СК собрали необходимые доказательства вины директора УК, позволившие суду вынести приговор — 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной в пользу потерпевших взыскали три миллиона рублей в качестве компенсация морального вреда.