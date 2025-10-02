Екатеринбургскую школу проверят из-за вспышки острой кишечной инфекции

В екатеринбургской школе № 122 организовано эпидемиологическое расследование по факту вспышки кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились восемь учащихся, у одного из них лабораторно подтвержден норовирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.