Екатеринбургскую школу проверят из-за вспышки острой кишечной инфекции

В екатеринбургской школе № 122 организовано эпидемиологическое расследование по факту вспышки кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились восемь учащихся, у одного из них лабораторно подтвержден норовирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Северный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора незамедлительно организовал эпидрасследование. Эксперты оценили соблюдение санитарного законодательства и отобрали на пищеблоке пробы сырья, пищи и воды для исследований, — пояснили в ведомстве. — Выданы предписания о проведении обследования сотрудников пищеблока и заключительной дезинфекции.

Собственную проверку ЧП по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) организовал СК региона. Виновникам отравлений может грозить наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Доклад о результатах проверки затребовал Центральный аппарат СК РФ.