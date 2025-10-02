Уфимку чуть не убил накопленный годами мусор

По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, вечером в экстренные службы Уфы поступил вызов о помощи 62-летней женщине из Советского района. Она оказалась запертой в своей квартире, прихожая которой была полностью забита вещами. Это классический пример синдрома Плюшкина, отметили в ведомстве.
Из-за завалов дверь не открывалась ни внутрь, ни наружу. Женщина звала на помощь, её услышали соседи и обратились к спасателям.
Спасателям пришлось использовать слесарный инструмент, чтобы вскрыть дверь. Затем они убрали ее совсем, чтобы проникнуть в квартиру. Женщину освободили, она оказалась зажата между дверью и хламом. Медицинская помощь ей не потребовалась.