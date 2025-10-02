Уфимку чуть не убил накопленный годами мусор

Спасателям пришлось использовать слесарный инструмент, чтобы вскрыть дверь. Затем они убрали ее совсем, чтобы проникнуть в квартиру. Женщину освободили, она оказалась зажата между дверью и хламом. Медицинская помощь ей не потребовалась.