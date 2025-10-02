В Анапе завершили демонтаж вала, защищавшего пляжи от мазута

Защитный вал построили зимой этого года, когда на пляжи Анапы море стало выбрасывать комья мазута после кораблекрушения двух танкеров в Керченском проливе.
Работы по демонтажу сооружения начались 5 июля. Всего вдоль береговой линии разобрали 16,84 километра защитных сооружений.
«Демонтаж вала проводили в три этапа. Сначала убирали полипропиленовые сети, затем насыпь выравнивала тяжелая техника, а на завершающей стадии специальные машины просеивали песок, удаляя остатки нефтепродуктов и мусора», — уточнили в оперштабе.