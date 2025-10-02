Ричмонд
В Анапе завершили демонтаж вала, защищавшего пляжи от мазута

Основной этап демонтажа защитного сооружения в Анапе завершен. Сейчас техника работает на заключительном участке длиной 2,2 километра на косе между станицей Благовещенской и селом Витязево. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Защитный вал построили зимой этого года, когда на пляжи Анапы море стало выбрасывать комья мазута после кораблекрушения двух танкеров в Керченском проливе.

Работы по демонтажу сооружения начались 5 июля. Всего вдоль береговой линии разобрали 16,84 километра защитных сооружений.

«Демонтаж вала проводили в три этапа. Сначала убирали полипропиленовые сети, затем насыпь выравнивала тяжелая техника, а на завершающей стадии специальные машины просеивали песок, удаляя остатки нефтепродуктов и мусора», — уточнили в оперштабе.