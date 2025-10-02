Двоих мужчин задержали по делу об осквернении Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге

«Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. По данным следствия, двое неизвестных намеренно залили Вечный огонь жидкостью из бутылки, что привело к временному прекращению горения. После совершения противоправных действий злоумышленники скрылись с места происшествия, уточняет Neva.Today.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что вандалы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.
