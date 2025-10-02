Ричмонд
Двоих мужчин задержали по делу об осквернении Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября, ФедералПресс. В Северной столице полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала «Вечный огонь» на Марсовом поле. Об их поимке сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. По данным следствия, двое неизвестных намеренно залили Вечный огонь жидкостью из бутылки, что привело к временному прекращению горения. После совершения противоправных действий злоумышленники скрылись с места происшествия, уточняет Neva.Today.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что вандалы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.

