10-летняя девочка попала под колеса каршеринга в Новосибирске

Авария произошла 2 октября в 12:17 в Кировском районе. По предварительным данным, 25-летний водитель за рулём «Хавал Джулион» около дома на Виктора Уса, 1/1 сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.