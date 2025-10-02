Ричмонд
10-летняя девочка попала под колеса каршеринга в Новосибирске

Школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В Новосибирске водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 октября в 12:17 в Кировском районе. По предварительным данным, 25-летний водитель за рулём «Хавал Джулион» около дома на Виктора Уса, 1/1 сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, её с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.