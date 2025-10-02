Защита Олега Чемезова обжаловала арест бывшего вице-губернатора

У экс-чиновника семеро детей, из них четверо — несовершеннолетние. В суде также огласилось, что Олег Чемезов живет в элитном ЖК «Тихвинъ». Сейчас в квартире на улице Сакко и Ванцетти находится под домашним арестом его бывшая супруга Ирина Чемезова.