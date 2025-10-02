Защита Олега Чемезова обжаловала арест бывшего вице-губернатора, взятого под стражу вечером 30 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Мария Кирилова. Олегу Чемезову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее адвокат экс-чиновника настаивала на мере пресечения не связанной с изоляцией от общества.
— Заболевание Чемезова требует питание раз в три часа. Бригада скорой помощи подтвердила критическое состояние. Ему была оказана помощь, после чего его поместили в изолятор, — отметила Мария Кирилова.
У экс-чиновника семеро детей, из них четверо — несовершеннолетние. В суде также огласилось, что Олег Чемезов живет в элитном ЖК «Тихвинъ». Сейчас в квартире на улице Сакко и Ванцетти находится под домашним арестом его бывшая супруга Ирина Чемезова.