В Петербурге боец ММА избил мужчину после замечания за публичный намаз

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Эрзиман Байрамов избил мужчину в Санкт-Петербурге из-за замечания по поводу публичного намаза, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По словам Байрамова, после грубого замечания мужчины между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, во время которой его соперник достал нож. Позднее мужчина вызвал на подмогу представителей «Русской общины».
После драки Байрамов записал видео, на котором сказал: «Если ты сейчас пойдешь в полицию и напишешь заявление, то ты не мужчина».