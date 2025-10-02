Ричмонд
В Петербурге боец ММА избил мужчину после замечания за публичный намаз

Боец ММА Байрамов в Петербурге избил мужчину из-за замечания за публичный намаз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Эрзиман Байрамов избил мужчину в Санкт-Петербурге из-за замечания по поводу публичного намаза, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По словам Байрамова, после грубого замечания мужчины между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, во время которой его соперник достал нож. Позднее мужчина вызвал на подмогу представителей «Русской общины».

После драки Байрамов записал видео, на котором сказал: «Если ты сейчас пойдешь в полицию и напишешь заявление, то ты не мужчина».