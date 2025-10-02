В Англии четыре человека пострадали при нападении на синагогу

В Англии четыре человека ранены при атаке на синагогу в день Йом-Кипур. Полиция обезвредила предполагаемого злоумышленника, а сам инцидент власти классифицировали как террористическое нападение. Население призывают избегать района происшествия, пока там работают экстренные службы.