В Англии четыре человека пострадали при нападении на синагогу

В Англии четыре человека ранены при атаке на синагогу в день Йом-Кипур. Полиция обезвредила предполагаемого злоумышленника, а сам инцидент власти классифицировали как террористическое нападение. Население призывают избегать района происшествия, пока там работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В британском Манчестере четыре человека получили ранения в результате нападения на синагогу. Подозреваемый был застрелен полицией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации полиции Большого Манчестера, первые сообщения о ЧП начали поступать в 9:31 утра по местному времени. Очевидцы сообщали, что автомобиль въехал в толпу прихожан, а затем неизвестный напал с ножом на охранника синагоги.

Спустя три минуты на место прибыли вооруженные наряды полиции, которые нейтрализовали нападавшего. Парамедики оказали помощь четверым пострадавшим с ножевыми ранениями и травмами, полученными в результате наезда автомобиля.

Инцидент произошел в Йом-Кипур — священный день в еврейском календаре, когда верующие посещают синагоги и соблюдают 25-часовой пост.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем отметил оперативную работу экстренных служб и заявил, что «непосредственная опасность, похоже, миновала».

Полиция города объявила «PLATO» — национальное кодовое слово, используемое при реагировании на террористическое нападение. В связи с этим правоохранительные органы призывают население не посещать этот район, пока продолжается работа на месте происшествия.