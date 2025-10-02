Убийца пермского милиционера Власова, приговорённый к казни, вышел на волю

Как оказалось позже, убийца Попов был в федеральном розыске и недавно вышел из колонии, где находился за разбой и убийство других людей. После убийства полицейского преступника задержали и приговорили к смертной казни, но из-за моратория его отправили на пожизненное заключение в колонию «Белый лебедь» (ИК-2 в Соликамске).