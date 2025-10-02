Ричмонд
Убийца пермского милиционера Власова, приговорённый к казни, вышел на волю

Он застрелил молодого сотрудника МВД во время погони.

Убийца пермского милиционера Дмитрия Власова, приговорённый к казни, вышел на волю, сообщает Properm.ru.

Речь идёт о преступлении, которое случилось в 1995 году. В апреле молодой милиционер Дмитрий Власов участвовал в погоне за бандой в Индустриальном районе города. Патрульные заметили подозрительных мужчин и решили проверить их. Тогда один из участников группировки Александр Попов в упор расстрелял милиционера. Молодой сотрудник МВД погиб на месте.

Как оказалось позже, убийца Попов был в федеральном розыске и недавно вышел из колонии, где находился за разбой и убийство других людей. После убийства полицейского преступника задержали и приговорили к смертной казни, но из-за моратория его отправили на пожизненное заключение в колонию «Белый лебедь» (ИК-2 в Соликамске).

Спустя 18 лет наказание официально было заменено на пожизненное заключение. Это потребовалось из-за смены законодательств. Тем не менее, убийца попробовал оспорить такое решение и дошёл до Верховного суда РФ, где ему отказали. Несмотря на это, новая попытка, которая состоялась в 2025 году, увенчалась успехом.

По данным портала Properm.ru, Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил прошлые приговоры и вынес новое решение. За убийство пермского милиционера преступник получил 15 лет лишения свободы, а остальные обвинения максимальный срок «поглотил».

Александр Попов вышел из соликамской колонии после 30 лет заключения.

Напомним, в Индустриальном районе Перми в честь храброго милиционера Дмитрия Власова, погибшего при исполнении долга, была названа улица, а на месте его убийства установлена мемориальная доска.