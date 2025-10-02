ТАСС: в селе Дагестана из-за перестрелки три человека получили ранения

«Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что пострадавших в перестрелке в дагестанском селе Унцукуль доставили в больницу.
МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, сообщили ТАСС в районной администрации.
