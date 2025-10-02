Ричмонд
ТАСС: в селе Дагестана из-за перестрелки три человека получили ранения

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль, сообщили ТАСС в районной администрации.

Источник: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пострадавших в перестрелке в дагестанском селе Унцукуль доставили в больницу.