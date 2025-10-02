Оглашен приговор жителю Челябинска, пытавшемуся сжечь жену заживо

Все произошло ночью 1 января 2024 года. Из материалов дела следует, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент у него возник конфликт с супругой.
А дальше — «на почве личной неприязни умышленно облил ее тело ацетоном и поджег одежду зажигалкой». Женщину экстренно эвакуировали в медицинское учреждение, где диагностировали опасные для жизни термические ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног, площадь поражения тела достигла 36%.
На мужчину завели дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего).
Во время судебного разбирательства фигурант вину не признал, заявил, что «плеснул легковоспламеняющуюся жидкость на одежду супруги, однако цели поджигать у него не было, а чиркнул зажигалкой на расстоянии, отчего ее одежда случайно загорелась».
При назначении наказания суд учел ряд смягчающих наказание обстоятельств: наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание благотворительной помощи, а также мнение потерпевшей, не имеющей к супругу претензий и просившей строго его не наказывать.
«Приговором Советского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком на тот же период», — сообщили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.