Оглашен приговор жителю Челябинска, пытавшемуся сжечь жену заживо

Оглашен приговор жителю Челябинска, пытавшемуся сжечь жену заживо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло ночью 1 января 2024 года. Из материалов дела следует, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент у него возник конфликт с супругой.

А дальше — «на почве личной неприязни умышленно облил ее тело ацетоном и поджег одежду зажигалкой». Женщину экстренно эвакуировали в медицинское учреждение, где диагностировали опасные для жизни термические ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног, площадь поражения тела достигла 36%.

На мужчину завели дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшего).

Во время судебного разбирательства фигурант вину не признал, заявил, что «плеснул легковоспламеняющуюся жидкость на одежду супруги, однако цели поджигать у него не было, а чиркнул зажигалкой на расстоянии, отчего ее одежда случайно загорелась».

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих наказание обстоятельств: наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание благотворительной помощи, а также мнение потерпевшей, не имеющей к супругу претензий и просившей строго его не наказывать.

«Приговором Советского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком на тот же период», — сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.