Оглашен приговор жителю Челябинска, пытавшемуся сжечь жену заживо

Во время судебного разбирательства фигурант вину не признал, заявил, что «плеснул легковоспламеняющуюся жидкость на одежду супруги, однако цели поджигать у него не было, а чиркнул зажигалкой на расстоянии, отчего ее одежда случайно загорелась».